Tak było na koncercie z cyklu "Protest wyśpiewany". Big Cyc, 21 Gram, ukraińska poezja. Zdjęcia

Był to już piąty plenerowy koncert z cyklu "Protest wyśpiewany". Na scenie pod Teatrem Miejskim w Inowrocławiu rozpoczęła go grupa 21 Gram. Posłuchać można było poezji ukraińskiej, recytowanej, oczywiście, w języku ukraińskim. Mocnym akcentem był koncert zespołu Big Cyc z popularnym Skibą na czele, który sypnął kilkoma mocnymi żartami na temat Putina. Rosyjskiemu przywódcy poświęcony był też zany hit Big Cyc pod tytułem "Facet to świnia". Ale zamiast o facecie, Skiba śpiewał o Putinie, co budziło gorący aplauz.