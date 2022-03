Tak było na uroczystości "Solidarni z Ukrainą" na Rynku w Pakości. Zobaczcie zdjęcia

- Dzisiaj Ukraina prosi nas o pomoc i my to rozumiejąc staramy się przyjąć wszystkich jak swoich, jak siostry i braci. I mamy nadzieję, że będą się u nas czuli dobrze. Na pewno nie zastąpimy im rodziny, na pewno nie zastąpimy im ojczyzny, ale damy chwilę wytchnienia i odpoczynku, aby mogli u nas nabrać siły do dalszego życia - mówiła Róża Sielecka.