Tak było na V Biegu Przyjaźni w Przyjezierzu. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie wyniki! Dariusz Nawrocki

W trakcie V Biegu Przyjaźni w Przyjezierzu panowały wręcz idealne warunki: letnie słonko za chmurami, bezwietrznie, 19 stopni C. Do tego piękna i szyba trasa, co przeniosło się na świetne wyniki zawodników.