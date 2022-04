Tak inowrocławskie ulice nazywały się przed wojną [12.04.2022] red

Tak dzisiejsza ulica Dworcowa w Inowrocławiu wyglądała w 1910 roku. Jak nazywały się przed wojną inowrocławskie ulice? Zapraszamy do naszej galerii >>>>> Z Archiwum Romualda Szymańskiego Zobacz galerię (18 zdjęć)

Nie wszyscy wiedzą, że przed wojną popularne ulice w Inowrocławiu miały zupełnie inne nazwy niż dziś. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, z którego dowiecie się, jak przed stu laty nazywała się ulica, przy której mieszkasz lub którą codziennie przemierzasz idąc do szkoły czy do pracy.