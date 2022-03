Tak jest w soboty na Targowisku Miejskim w Inowrocławiu. Zdjęcia

Handel na Targowisku Miejskim w Inowrocławiu odbywa się we wtorki, czwartki i soboty. Największy ruch panuje tam oczywiście w soboty i to bez względu na porę roku. Wielu mieszkańców Inowrocławia i regionu nie wyobraża sobie sobotnich zakupów, bez zajrzenia na popularny targ u zbiegu ul. Przypadek i Plebanka. Co tydzień na Targowisku Miejskim pojawia się też nasz reporter, by podać mieszkańcom obowiązujące tam ceny. Przy okazji powstają też zdjęcia z tego handlowego placu, które prezentujemy w naszej galerii.