Tak kiedyś mówiono w Inowrocławiu i okolicach. Oto najdziwniejsze słowa gwary kujawskiej. Znasz je?

"Jak lubita rajzować to musita się wypindrzyć i przyjechać do Inowrocławia, to przywitomy Wos serdecznie chlebym i solom pod pinknymi tynżniami. Pójdzimy pod jedyny pumnik Teściowy w kraju, któryn wszystkim parom przynosi szczynście i bydzim godzinami bajać o najpinknieszy, najbardzij kolorowy kopalni, któro została zalono i chyba nigdy jusz nie wróci i dwóch wielkich królach, które pochodzom z ty zimi. Przyjiżdżejta, zaproszomy!" - to fragment Kronik Inowroclawskich, bloga prowadzonego przez Kronikarza Jerzego, czyli Jerzego Łaganowskiego z Inowrocławia.