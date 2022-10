Tak mieszka i żyje na co dzień Barbara Kurdej-Szatan. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

Basia Kurdej-Szatan ma 37 lat.

W telewizji pierwszy raz mogliśmy ja zobaczyć w 2006 roku. Zadebiutowała wówczas w serialu "Plebania". Później pojawiła się w filmach "Enen" i "Ciacho". Niezwykłą popularność zyskała dzięki grze w serialu "M jak Miłość". Przez 8 lat występowała również w spotach reklamowych firmy "Play".

Prowadziła także telewizyjne programy takie jak: "Kocham Cię, Polsko", "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Dance Dance Dance", "Project Cupid". Występowała w popularnych programach telewizyjnych: "Dancig with the stars. Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Mask Singer".

Prywatnie od 2011 roku jest żoną aktora i piosenkarza Rafała Szatana. Mają dwoje dzieci: Hannę i Henryka.