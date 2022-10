Tak mieszka i żyje na co dzień Daniel Kuczaj - trener personalny. [26.10.2022] Zobaczcie zdjęcia

Kim jest Daniel "Qczaj" Kuczaj?

Qczaj urodził się 1 lutego 1987 roku w Ludźmierzu na Podhalu. Ma zaledwie 165 cm wzrostu, ale jest niezwykle silny i sprawny. W wieku 17 lat przeprowadził się do Warszawy. Był aktorem w Teatrze Buffo, a także fryzjerem. Sporo ćwiczył na siłowni. W końcu postanowił zostać trenerem fitness.

Qczaj popularność zyskał dzięki swoim filmom publikowanym na YouTube.

Ma ogromne poczucie humoru. Jest niezwykle pozytywnie nastawiony do świata. Potrafi dobitnie, ale też dowcipnie (góralską gwarą) zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej. Polki uwielbiają jego treningi. Udowadnia, że kilkanaście minut aktywności fizycznej z nim daje wiele pozytywnych efektów. Jego profil na Instagramie śledzi już ponad 630 tysięcy ludzi. To tutaj najczęściej dzieli się ze swoimi widzami swoimi przemyśleniami na przeróżne tematy.