Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Bomba z Gogglebox w TTV. [5.10.2022] Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

"Gogglebox. Przed telewizorem" to polski program telewizyjny typu reality show emitowany na antenie TTV. W programie rodziny, grupy przyjaciół lub pary komentują wybrane programy telewizyjne.

- Jestem w nim od pierwszego odcinka. To taki element mojego życia, który daje mi wiele radości. Dzięki "Goggelbox" tyle wspaniałych rzeczy wydarzyło się w moim życiu! Tyle fajnych osób poznałam. Co ciekawe, przez 5 sezonów program był strasznie hejtowany, ludzie nie chcieli go oglądać, mówili, że jesteśmy idiotami. Potem coś zaskoczyło i pokochali nas - powiedziała dla Expressu Ilustrowanego Sylwia Bomba.