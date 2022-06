Tak na trasach rajdów i wyścigów walczą zawodnicy Automobilklubu Inowrocławskiego. Zdjęcia

Jacek Miler - motocyklowy zawodnik Automobilklubu Inowrocławskiego sezon zaczął od zgrupowania kondycyjno- szkoleniowego, które kończyło się zawodami kontrolnymi. Zgrupowanie odbyło się w dniach 11-13 marca w Pile.

Pierwsze zawody, w których Jacek brał udział to I i II Runda Pucharu Polski Cross Country w Głogowie (26-27 marca). Tam pierwszego dnia zajął 13 miejsce, a drugiego 7, co dało mu 11 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Kolejnymi zawodami była I Runda Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country odbywająca się w Pile (10 kwietnia). Tam zawodnik AI zajął 4 miejsce.

W kwietniu (23-24) startował w I i II rundzie Pucharu Polski Enduro, które odbywały się w niedalekim Chełmnie. Zajął tam odpowiednio 14 i 17 miejsce, co dało mu w klasyfikacji indywidualnej 16 miejsce.