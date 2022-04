Tak prawidłowo oddaje się mocz i kał do badań. Tego mogłeś nie wiedzieć! red

Gdy lekarz zleca nam wykonanie badania moczu lub kału, wpadamy w konsternację. Jak prawidłowo oddaje się mocz i kał? W jakich godzinach i w jakiej ilości? Co powinniśmy zrobić przed przygotowaniem takiej próbki, a co jest wręcz zakazane? Pytań mnóstwo, a odpowiedzi nie są takie proste. Tak prawidłowo oddaje się mocz i kał do badań. Tego mogłeś nie wiedzieć! Sprawdź!