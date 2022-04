Tak wygląda budowa parku handlowego S1 w Inowrocławiu. Dwa sklepy już otwarte: to Biedronka i Neonet. Zobaczcie zdjęcia

Oto licytacje komornicze w powiecie inowrocławskim. Samochody, działki, telewizor... To możesz kupić tanio od komornika [20 kwietnia 2022]

Licytacje komornicze to często okazje do kupienia czegoś w okazyjnej cenie. Zobaczcie, co zostało wystawione na licytację w powiecie inowrocławskim.