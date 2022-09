Tak wygląda Bydgoszcz na planie serialu "Czterej pancerni i pies". To tutaj kręcono ten kultowy film [zdjęcia, wideo]

- Byliśmy tam, gdzie Czereśniakowie wsiedli na barkę z mąką, wędrując ze Studzianek do Gdańska. Odnaleźliśmy stalowy most kolejowy, widoczny podczas ich podróży i dojechaliśmy do centrum filmowego Ritzen, które zostało zalane wodą, gdy Gustlik wysadził z zawiasów śluzę pancerfaustem - relacjonuje Sławomir Szeliga.