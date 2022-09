Tak wygląda nowa siedziba Akademii Szkolnictwa AS przy ulicy Dworcowej 26 w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia

Inowrocławska Akademia Szkolnictwa AS do czerwca 2022 działała w dwóch miejscach - budynku należącym do parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny oraz obiekcie przy ul. Toruńskiej, w którym niegdyś działał bank.

Nowy rok szkolny 2022/2023 uczniowie AS-a rozpoczęli w nowej i nowoczesnej zarazem siedzibie przy ul. Dworcowej 26 w Inowrocławiu. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce w piątek, 2 września. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz oświatowych, starosta Wiesława Pawłowska, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, dyrektorzy inowrocławskich szkół, szefowie i przedstawiciele firm współpracujących z Akademią Szkolnictwa.

Nową siedzibę szkoły poświęcił ks. Dariusz Żochowski, proboszcz parafii Imienia NMP, w której Akademia Szkolnictwa działała od momentu powstania do czerwca br.

W trakcie uroczystości wręczono też symboliczne klucze do pracowni, w których uczniowiue zdobywać będą praktyczna wiedzę. A są to m. in. pracownie: fryzjerska, kucharska, mechaniki pojazdowej, stolarska, nauki zawodu sprzedawca. Pracownie, klasy oraz specjalny taras, na którym hodowane są różne gatunki ziół zwiedzili zaproszeni goście.