Tak wygląda raj dla nurków w kamieniołomie w Piechcinie. Pod lazurową wodą jest przepięknie, musicie to zobaczyć [zdjęcia] red

Turyści od lat fascynują się niezwykłym kamieniołomem w Piechcinie (gmina Barcin). Wracają stąd ze zdjęciami podobnymi do tych, które wykonali ich znajomi na wakacjach w Chorwacji. Jeszcze lepiej to miejsce poznają nurkowie, którzy poznają to magicznie miejsce pod wodą. Zobaczcie te zdjęcia!