Tak wygląda Sara Jestratjew z gminy Inowrocław, która walczy o tytuł Miss Wdzięku KGW. Zobaczcie zdjęcia!

- Przeprowadziłam się z miasta na wieś i zainteresowałam się kulturą tego regionu. Wstąpiłam do koła rok temu, brałam udział w różnych organizowanych wydarzeniach. Chciałabym wspierać koło w jego działaniach, stąd chęć przystąpienia do konkursu i wzięcia w nim udział. Chciałabym zintegrować młodzież. Podejmę się wdrożyć nowe pomysły i przenieść swoje doświadczenie i pasję do koła. Jestem otwarta na naukę od bardziej doświadczonych członkiń koła - napisała o sobie Sara Jestratjew.