Tak wygląda świetlica z wieżą widokową w Szadłowicach pod Gniewkowem. Zobaczcie zdjęcia!

- Pamiętam, jak rozmawiałem z projektantem. Zaproponowałem, byśmy zrobili taras widokowy. Wziął wówczas kartkę A4 i rozrysował to. Taki duży ten taras się wówczas wydawał. Zastanawiałem się, czy nasze fundamenty to wytrzymają. Zapewniał, że wytrzyma, wbije się dwa metry w ziemię, ale wytrzyma. Dziś nasz taras jest podziwiany. Mnie również bardzo się podoba - mówił radny Przemysław Stefański, który mocno zabiegał o to, aby ta inwestycja została zrealizowana.