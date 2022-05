Tak wygląda w maju 2022 kamieniołom w Piechcinie. Majówka 2022 w "polskiej Chorwacji". Zobaczcie zdjęcia Dariusz Nawrocki

Trwa majówka 2022. Gdzie wybrać się w weekend? Gdzie miło wypocząć? Proponujemy szybki wypad do "polskiej Chorwacji", czyli do kamieniołomu w Piechcinie (gmina Barcin). Przez lata funkcjonowała tu kopalnia kamienia wapiennego. Po jej zalaniu, powstało magiczne miejsce. Lazurową wodę otaczają wapienne skały. Stąd porównania do Chorwacji.