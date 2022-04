Tak wyglądają małe mieszkanie na sprzedaż na rynku wtórnym w Inowrocławiu. Zobacz ceny i zdjęcia [7.04.2022] red

Rąbin, Mątwy, Nowe, Piastowskie i inne osiedla w Inowrocławiu - sprawdzamy, ile teraz trzeba zapłacić za kawalerkę na rynku wtórnym w naszym mieście. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny oraz podstawowe informacje na temat danej nieruchomości. Zobaczcie >>>>> otodom.pl Zobacz galerię (13 zdjęć)

319 tysięcy złotych - nawet tyle trzeba zapłacić za kawalerkę w Inowrocławiu. Sprawdzamy ceny kawalerek na rynku wtórnym w naszym mieście. Zestawienie zrobiliśmy na podstawie ofert sprzedaży kawalerek w Inowrocławiu z portalu otodom.pl. W galerii znajdują się zarówno piękne luksusowe lokale w apartamentowcach, jak i mieszkania do remontu, zlokalizowane w starszych budynkach. Przejdź do zdjęć, by sprawdzić.