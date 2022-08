Tak wyglądają Mrówki i gródek nad jeziorem Kownackim w gminie Wilczyn. Zobaczcie zdjęcia Dominik Fijałkowski

Planujecie wycieczkę do popularnego kujawsko-pomorskiego wczasowiska Przyjezierze w powiecie mogileńskim, to pomyślcie także o odwiedzeniu znajdujących się niedaleko (gm. Wilczyn) Mrówek. Ta pięknie położona miejscowość, pomiędzy jeziorami Wilczyńskimi i Kownackim, zachęca nie tylko do wypoczynku na łonie natury, ale także do zwiedzenia znajdującego się tam Skansenu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koninie.