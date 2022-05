Tak wyglądają nowy wóz bojowy oraz nowa świetlica przy remizie OSP Gniewkowo. Zobaczcie zdjęcia

Nowy wóz bojowy, który trafił do OSP Gniewkowo, to nowoczesny ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Scania.

Warto podkreślić, że OSP Gniewkowo ma najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczych ze wszystkich jednostek w województwie kujawsko-pomorskim. W 2020 roku zanotowali 259 wyjazdów, a w 2021 - aż 271.

- Są to tylko liczby, ale wskazują one o ilości interwencji podjętych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uplasowały one naszą jednostkę na czołowym miejscu w regionie. Był to impuls dla naszych władz rządowych i samorządowych, aby zakupić nowy samochód oraz wybudować oraz przekazać do użytku salę na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Czekaliśmy na nią niestety aż 12 lat - mówił w trakcie spotkania Edmund Głuszak, prezes OSP Gniewkowo.

Dziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

- OSP Gniewkowo to najbardziej aktywna jednostka w województwie. Ma na swoim koncie najwięcej wyjazdów. Cieszę się, że ten piękny samochód dofinansowany z budżetu państwa tutaj trafił - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Drodzy druhowie, to wy dziś jesteście najważniejsi. To dla was jest nowy samochód. To dla was jest nowa świetlica. Chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców podziękować za to, że każdego dnia ratujecie ich życie - podkreślał Adam Straszyński, burmistrz Gniewkowo.