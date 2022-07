Tak wyglądają ruiny dworku w Będzitowie w gminie Złotniki Kujawskie. Zobaczcie zdjęcia! [29 lipca 2022] Dariusz Nawrocki

Pod koniec XIX wieku w Będzitowie (gmina Złotniki Kujawskie) znajdował się okazały dwór. Niegdyś okalający go piękny 3-hektarowy park, dziś jest kompletnie zarośnięty. Z trudem trzeba przedzierać się przez zarośla, by dotrzeć do tego, co z byłego dworu pozostało. Zobaczcie zdjęcia.