Co można wnieść na maturę z matematyki i innych przedmiotów? Lista przyborów, którą możesz wziąć na egzaminy maturalne według CKE

Co można zabrać ze sobą na maturę? To pytanie stawia sobie wielu uczniów, którzy w tym roku będą przystępować do egzaminu dojrzałości. Jakie rzeczy wolno wnieść...