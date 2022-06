Tak wyglądały Dni Gniewkowa! Festiwal Kolorów Holi, Mikesh i Mejk. Działo się! Zobaczcie zdjęcia

Przez całą sobotę gniewkowski Rynek tętnił życiem. Przed południem odbyły się Dziecięce Prezentacje Muzyczne. Później przyszedł czas na Festiwal Kolorów Holi.

- Uczestnicy co pół godziny wyrzucali w górę wielobarwne proszki, każdy mógł skorzystać z malowania twarzy czy też zrobić sobie tatuaż, a najmłodsi mieli do dyspozycji dmuchańca. Ze sceny nieustannie rozbrzmiewała muzyka, a DJ zachęcał młodszych uczestników do zabawy poprzez wspólne konkursy i animacje - relacjonują organizatorzy z MGOKSiR Gniewkowo.