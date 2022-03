Tak wyglądały obchody Dnia Kobiet w PRL-u. Goździk, rajstopy, ciastko, kawa i cmok. Popatrzcie na zdjęcia

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obchodom Dnia Kobiet nadawano szczególny wymiar propagandowy, co podkreślał fakt, iż był on podniesiony do rangi święta państwowego. Scenariusz oficjalnego fetowania płci pięknej w PRL-u był zazwyczaj schematyczny i nudny. Jak Polska długa i szeroka, w zakładach pracy scenariusz organizowanych tego dnia akademii obejmował „kwiatek dla Ewy” (najczęściej goździk lub tulipan), prezencik w postaci rajstop, ścierek lub kawy (towary w socjalizmie równie deficytowe jak większość innych), ciastko i lampkę wina w zakładowej świetlicy, no i koniecznie przemówienie o roli kobiet w socjalistycznej rzeczywistości...