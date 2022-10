Tak żyje i mieszka Paweł Murawski, pochodzący z Inowrocławia zwycięzca programu Ninja Warrior Polska. Zobaczcie zdjęcia

- Jest absolutnie oddany swojej pasji, ekstremalnie szybki, zwinny, waleczny i wytrwały. Do tego to niezwykle serdeczny człowiek, który zawsze dopinguje swoich rywali na torze i osobiście z większością się przyjaźni. Każdego, kto wchodzi do społeczności Ninja otacza opieką, daje wsparcie i traktuje jak rodzinę - czytamy na stronie ekstremalni.pl.

Prywatnie jest w szczęśliwym związku z Zuznanną Jankowską, która również ostro trenuje Ninja. W czerwcu 2022 roku zostali rodzicami. Na świat przyszły dwie bliźniaczki - Monika i Jagódka.

- Nie sądziłem, że jak zostanę ojcem, to mój świat się aż tak zmieni. I nie mówię tu o mniejszej ilości snu czy nowych obowiązkach, które dominują a trakcie doby. Mam na myśli fakt, iż świadomość posiadania rodziny i miłość jaka ze mnie emanuje do dziewczynek, budzi we mnie emocje nie do opisania. Krótko mówiąc, stałem się szczęśliwym człowiekiem - napisał na Instagramie Paweł Murawski.