Taki nowy motocykl pojawi się wkrótce na ulicach powiatu inowrocławskiego [zdjęcia] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

11 sierpnia motocykl marki BMW R 1250 RT dotarł do inowrocławskiej komendy, żeby służyć funkcjonariuszom wydziału ruchu drogowego KPP Inowrocław Zobacz galerię (7 zdjęć)

Już wkrótce na ulicach powiatu inowrocławskiego pojawi się nowy policyjny motocykl. To, co wyróżnia go spośród tych, które są obecnie na wyposażeniu funkcjonariuszy, to nowa kolorystyka.