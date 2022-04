Takie są obowiązki pacjentów przebywających w szpitalu w Inowrocławiu. Niektóre Ciebie zaskoczą

- Szpital jest obiektem użyteczności publicznej. Z jego usług korzysta wielu Pacjentów, niektórzy bardzo chorzy, cierpiący. Dlatego też korzystanie ze świadczeń w zakładzie leczniczym wymaga od Pacjenta przystosowania się do ustalonych tam reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych. Wymaganie to adresowane jest również odpowiednio do Osób towarzyszących Pacjentom lub odwiedzających Pacjentów podczas ich pobytu w naszym Szpitalu. Udostępniając zbiór Praw Pacjenta, jesteśmy zobowiązani jednocześnie do nałożenia obowiązków, które winien przestrzegać Pacjent oraz odpowiednio każda Osoba towarzysząca Pacjentowi czy odwiedzająca Pacjenta w Szpitalu - czytamy w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.