Te budynki to wizytówki Inowrocławia. Oto najpiękniejsze domy w naszym mieście. Zobaczcie zdjęcia

Prezydent Inowrocławia ogłosił już 21. edycję konkursu "Mister Budownictwa". Do konkursu można zgłaszać obiekty budowlane z Inowrocławia oddane do użytku od 25 listopada 2021 r. do 10 listopada 2022 r. Zobaczcie zdjęcia budynków, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich latach.