Te sprzęty domowe zużywają najwięcej prądu: Lodówka, pralka czy ładowarka? Sprawdź!

Podwyżki cen energii są zawsze dotkliwe. Rachunki za prąd w 2022 roku wzrastają i zdaniem ekspertów będą rosły przez najbliższych kilka lat. Sprzęty takie jak lodówka czy router Wi-Fi pozostają włączone bez przerwy. Niektóre działają przez wiele godzin dziennie, inne - przez 1-2 godziny na dobę. Wiele urządzeń działa krótko, pobierając jednocześnie bardzo dużą ilość prądu. Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu? Ile energii elektrycznej zużywa lodówka, telewizor, kuchenka elektryczna, pralka, laptop czy ładowarka? Co zużywa najwięcej prądu w domu? Warto to wiedzieć, aby zaoszczędzić na prądzie. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź to teraz na kolejnych slajdach galerii >>>>>

Tomasz Czachorowski