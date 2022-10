Tego nie wolno robić w pociągu. [18.10.2022] Za to możesz dostać mandat lub być wyproszony z pociągu! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Gdy wybieramy się w długą podróż pociągiem, nasz komfort jazdy w dużym stopniu zależy od zachowania współpasażerów. Jedni o tym wiedzą, innych trzeba upominać. PKP Intercity wprost określa w swoim regulaminie, jak należy się zachowywać w pociągu, co nam wolno, a czego nie. Za co możemy dostać mandat, a za co konduktor poprosi nas o opuszczeniu pociągu. Sprawdź w naszej galerii, czego lepiej unikać w trakcie podróży pociągiem PKP Intercity.