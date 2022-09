To były bardzo udane półkolonie 2022 w Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu. Atrakcja goniła atrakcję. Jak co roku!

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusz Kusocińskiego w Inowrocławiu od wielu lat jest organizatorem pełnych atrakcji półkolonii dla swoich dzieci. Żadna inna podstawówka w mieście nie może się równać pod tym względem z "Czwórką"!

Wakacje zakończyły się wprawdzie już kilka dni temu, ale wspomnienia z półkolonii wciąż pozostają żywe. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu aż 215 uczniów wzięło udział w wakacyjnych półkoloniach pod kierownictwem mgr Pauliny Gawareckiej. Z myślą o dzieciach, które chcą aktywnie spędzać czas, organizatorzy zaplanowali rozmaite zajęcia, m.in. wyjazdy w ciekawe miejsca, ścieżkę dydaktyczną w Balczewie, basen, warsztaty kreatywne. - Zależało nam na bezpieczeństwie i dobrej zabawie dzieci. Ten cel udało się osiągnąć - mówią organizatorzy.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Film na dużym ekranie

Pierwszą atrakcją przewidzianą dla uczestników półkolonii był film "Buzz Astral" w Cinema City w Toruniu. Kolejnym punktem na mapie atrakcji stały się Bożejewiczki koło Żnina. - Wszystkie grupy dotarły autokarami do Western Silverado City. Dzieciakom podobał się western show, przejażdżki kolejką, pokazy kaskaderów i rewolwerowców. Koloniści zapragnęli posiadać kolty i kapelusze kowbojskie, więc było dużo zabawy i śmiechu - wspomina Paulina Gawarecka.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Główka pracuje!

Grupy półkolonijne spędziły czas na zabawie i nauce w Centrum Nowoczesności w Toruniu.

Interaktywne wystawy zaciekawiły starsze i młodsze dzieci. Koloniści przekonali się, jak niezwykłym materiałem jest szkło, z ciekawością przyglądali się ruchom wahadła Foucaulta, a na wystawie "Rzeka" mieli możliwość zabawy przy stanowiskach umieszczonych wzdłuż modelu nawiązującego do przepływającej przez Toruń Wisły. Był też czas na doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych z niebieskich klocków i logiczne myślenie na wystawie "Główka pracuje".

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Historia Mowgliego

Teatr Baj Pomorski w Toruniu kolejny raz dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń. A to za sprawą widowiska pt. "Księga Dżungli". - Piękna scenografia, do stworzenia której wykorzystano naturalne materiały, zachwyciła oglądających, a z treści spektaklu można było zrozumieć głębsze przesłanie oparte na prawie dżungli, że nikt nie ma prawa krzywdzić zwierząt - mówi Paulina Gawarecka. Ale nie samą kulturą kolonista żyje. Świetna zabawa, zdrowa rywalizacja, niezapomniane emocje - to najlepsze podsumowanie wizyty kolonistów z "Czwórki" w inowrocławskiej kręgielni.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Coś dla miłośników przyrody

Las w Balczewie przywitał uczniów słoneczną aurą. Najpierw dzieci bawiły się na polanie, później piekły kiełbaski na ognisku, a następnie zorganizowały podchody. Chłopcy ruszyli na poszukiwanie swoich koleżanek znaczoną przez dziewczynki ścieżką. Niestety, chłopakom nie udało się znaleźć ich bezpiecznej kryjówki. Było dużo śmiechu. Wspólny spacer po lesie i powrót na polanę odbył się w przyjaznej atmosferze.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Wehikuł czasu w Rogowie

Wycieczka do Rogowa, do parku rozrywki "Zaurolandia", rozbudziła dziecięcą wyobraźnię. - Tu każdy znalazł coś dla siebie. Spacerując alejkami, można zobaczyć prehistoryczne gady. Gigantyczne okazy były skrupulatnie fotografowane i filmowane przez kolonistów. Lody i inne smakołyki to gwarancja udanego pobytu w tym miejscu - mówi kierownik półkolonii.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Plusk i śmiech

Żeby ochłodzić się w upalne dni, koloniści spędzili czas na basenie "Wodny Park". Pod czujnym okiem ratowników bezpiecznie bawili się i pływali. - Kolejnym atrakcyjnym punktem tego dnia okazały się warsztaty, które odbyły się w Straży Pożarnej. Tam dzieci doskonaliły swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy, obejrzały projekcję filmową dotyczącą zachowania podczas pożaru. Na koniec tej wizyty podziwiały wozy strażackie oraz inny sprzęt ratujący życie.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Kreatywne koszulki

Na półkoloniach czas upływał miło, a to za sprawą pobytu dzieci w Centrum Zabaw "Frajda". Moc atrakcji, a przede wszystkim aktywność ruchowa, to gwarancja uśmiechu, dobrej atmosfery i miłych wspomnień z półkolonii. Na zakończenie turnusu do szkoły zawitał "Pomysłowy Dobromir", zachęcając dzieci do udziału w warsztatach kreatywnych. Na zajęciach zorganizowanych przez animatorów dzieci miały okazję wykazać się pomysłowością przy zdobieniu koszulek.

Półkolonie w SP 4 w Inowrocławiu. Żegnaj lato na rok

Uczestnicy półkolonii zgodnie uznali, że wakacyjne atrakcje były jak najbardziej trafione i sprawiły im ogrom radości. - Super było! Wiele fajnych przygód. Najbardziej mi się podobała wycieczka edukacyjna do Straży Pożarnej - mówi Lidia z grupy 12. - Bardzo fajne wycieczki, nowe znajomości i pyszne obiady - dodaje Hania z tej samej grupy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda się zorganizować półkolonie, które uczniowie będą długo pamiętać.

