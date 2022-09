To LISTA nominowanych do tytułu Lekarz Rodzinny Roku w powiecie inowrocławskim! red

Znasz dobrego lekarza rodzinnego w powiecie inowrocławskim, który jest znakomitym specjalistą lub ma wyjątkowe podejście do dzieci? Poznaj lekarzy rodzinnych z Inowrocławia i okolic zgłoszonych do plebiscytu HIPOKRATES 2022. Zagłosuj w wielkim plebiscycie lub nominuj swoich kandydatów do nagród. Patronem plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronem ogólnopolskiej gali także Ministerstwo Zdrowia.