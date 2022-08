To niewiele ponad 15 minut drogi z Inowrocławia, a widoki jak w Chorwacji. Warto tam pojechać. Zobacz zdjęcia [30.08.2022] Dariusz Nawrocki

Gdzie wybrać się w weekend w wakacje 2022? Gdzie miło wypocząć? Proponujemy szybki wypad do "polskiej Chorwacji", czyli do kamieniołomu w Piechcinie (gmina Barcin). Przez lata funkcjonowała tu kopalnia kamienia wapiennego. Po jej zalaniu, powstało magiczne miejsce. Lazurową wodę otaczają wapienne skały. Stąd porównania do Chorwacji.