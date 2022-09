Trzecia edycja niezwykłego projektu "Piękno bielactwa". Zobaczcie zdjęcia

Projekt powstał w Kruszwicy

Pomysłodawczynią projektu jest Hanna Lewandowska. Wraz z fotografką Eweliną Juskowiak-Skorupą (obydwie z Kruszwicy) od dwóch lat integrują ze sobą osoby z bielactwem.

Poprzez sesje fotograficzne uczestniczki nawiązują bliskie więzi, dobrze się bawią, dostrzegają piękno własne i koleżanek. To prosta droga do podniesienia poczucia własnej wartości. To ważne, oczyszczające doświadczenie. Dla wielu to przełom, nowy początek.