V edycja "Ninja Warrior Polska". Anna Szustak z Inowrocławia w programie. Zobaczcie zdjęcia!

Annę Szustak z Inowrocławia zobaczymy w V edycji "Ninja Warrior Polska", niezwykle emocjonującym i popularnym programie nadawanym w telewizji Polsat. Do udziału w show zmotywował ją syn! To wielki fan programu. Jak się dowiadujemy, chłopiec codziennie pokonuje własny tor przeszkód, odgrywając sceny z programu.

Mieszkanka Inowrocławia w V edycji "Ninja Warrior Polska"

Nowy sezon "Ninja Warrior Polska" rusza 1 marca. Niezwykle emocjonujące odcinki będziemy mogli oglądać w każdy wtorek, o godz. 20.05 w Polsacie. W jednym z nich wystąpi Anna Szustak z Inowrocławia.

32-letnia inowrocławianka prowadzi własną firmę zajmującą się fotografią, postprodukcją zdjęć oraz organizacją szkoleń w tym zakresie. Studiuje na AWF-ie specjalizację trenerską w zakresie akrobatyki. Ponadto trenuje pole dance sportowo i artystycznie. Jak się dowiadujemy, do udziału w show zmotywował ją syn! To wielki fan programu. Chłopiec codziennie pokonuje własny tor przeszkód, odgrywając sceny z programu.

Co to jest "Ninja Warrior". O co chodzi w programie, w którym wystąpi mieszkanka Inowrocławia?