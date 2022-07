W Chrośnie pod Kruszwicą otwarto odrestaurowany zabytkowy wiatrak. Nowa atrakcja turystyczna na kujawsko-pomorskiej mapie. Zdjęcia

Wiatrak w Chrośnie ma przebogatą przeszłość. Został zbudowany w 1767 roku. Wpierw mielił zboże na mąkę w Rożniatach pod Kruszwicą. W 1890 roku został przeniesiony do Chrosna przez Jana Kruszyńskiego. W 1918 roku "koźlaka" zakupił Ludwik Gustaw. Następnie prowadził go syn Ludwika - Kazimierz. Popularny "koźlak" funkcjonował nieprzerwanie do początku lat 70. XX wieku. W 1971 roku był elementem scenografii filmu "Antek" w reżyserii Wojciecha Fiwka.

W 1973 roku, po śmierci Kazimierza Gustawa, wiatrak w Chrośnie zakończył swą działalność. Od tego czasu jego stan techniczny zaczął się stopniowo pogarszać. Kilka lat temu, dzięki staraniom społeczności Chrosna, przy wsparciu m. in. lokalnych władz, rozpoczęto starania o jego odbudowę. Lokalna inicjatywa przyniosła oczekiwany skutek. "Koźlak" wygląda obecnie, jak nowy. Co najważniejsze, podczas odbudowy założono, że zachowana zostanie maksymalna ilość pierwotnych zabytkowych elementów z XVIII wieku.