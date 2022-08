W Inowrocławiu zobaczymy w akcji Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista przyjedzie na mecz Pucharu Davisa Polska - Indonezja

Hubert Hurkacz, nasz najlepszy tenisista, który bierze udział w ostatnim w tym roku turnieju wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, wyraził chęć udziału w reprezentacji Polski w meczu przeciwko Indonezji. Jak wiadomo, do rywalizacji w ramach Pucharu Davisa (grupa światowa 2) dojdzie w dniach od 16 do 17 września 2022 r. w Inowrocławiu.

Kapitan polskiej ekipy Mariusz Fyrstenberg na zbliżające się zawody, a także na poprzedzające je zgrupowanie, powołał wszystkich obecnie najlepszych zawodników, a mianowicie: Huberta Hurkacza, Łukasza Kubota (wychowankowie Krzyckiego Klubu Tenisowego Wrocław), Kamila Majchrzaka, Jana Zielińskiego, Kacpra Żuka (Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki), Szymona Walkowa (Stowarzyszenia Redeco Wrocław) i juniora Olafa Pieczkowskiego (Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn). I wiadomość najważniejsza: wszyscy gracze wyrazili chęć przyjazdu na zgrupowanie do Inowrocławia. Po jego zakończeniu zostaną wyłonieni gracze do gier pojedynczych i gry i podwójnej na spotkanie z Indonezją.