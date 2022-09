W Kruszwicy ruszyła kampania cukrowa. Produkcja ma być rekordowa. „Cukru w tym roku nie zabraknie”

- W Kruszwicy w zeszłym roku skupiliśmy i przerobiliśmy 1,440 mln ton buraków, z których wyprodukowaliśmy 212 tys. ton cukru. W tym roku planujemy skupić 1,450 mln ton buraków i wyprodukować ok. 214 tys. ton cukru – podał Marek Kościński, dyrektor cukrowni w Kruszwicy i podkreślił: - Nie byłoby tych wyników, gdyby nie zgrana, fachowa załoga i niezawodni plantatorzy. - KGS współpracuje z ponad 13 tysiącami plantatorów – powiedział prezes KGS. - Mamy dla nich najlepszą ofertę w kraju: cena skupu buraków 46 euro za tonę. Skomentował to Jerzy Pawela, prezes Rady Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy KGS: - Jesteśmy zadowoleni z zaproponowanej ceny. Myślę, że zrekompensuje ona koszty i pozwoli wypracować zyski z uprawy buraków.

Gościem uroczystości był senator Józef Łyczak z senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. - Przed KGS jest dalszy rozwój, kładziemy nacisk na rozrost segmentu owocowo-warzywnego. Wierzę, że KGS stanie się wielkim graczem na rynku.

Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorski podkreślił, że cukrownia Kruszwica to najlepsza i największa cukrownia w ramach KGS. - Bardzo się cieszę, że znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Życzę wszystkim pracownikom cukrowni i plantatorom, żeby ta kampania przebiegła bezpiecznie.

Wojewoda odniósł się do niedawnych problemów w dostępie do cukru. – To była panika nieuzasadniona ilością produkowanego cukru. Życzę, żeby się już nie powtórzyła.

- Nie przestawaliśmy produkować, cukier był w naszych magazynach i dostarczaliśmy go zgodnie z planem – potwierdził Jan Wernicki.