Wernisaż wystawy fotograficznej Sławomira Pietrzykowskiego w Inowrocławiu

Sławomira Pietrzykowskiego w Inowrocławiu

Jest to pierwsza indywidualna wystawa artysty. Zaprezentowanych zostało 57 prac. Są to fotografie o tematyce przyrodniczej, makrofotografia oraz portrety, w tym prace wielokrotnie nagradzane i publikowane. Ekspozycja prezentowana będzie do 26 grudnia.

Sławomir Pietrzykowski swoje zainteresowania artystyczne realizuje w zakresie fotografii przyrodniczej, makrofotografii, portretowej, tworzenia oryginalnych obrazów świata przyrody i nie tylko.