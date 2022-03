Wkrótce Misterium Męki Pańskiej 2022 w Kruszwicy. Znów w wersji filmowej. Zobaczcie zdjęcia

- Prawda? Cóż to jest prawda? To pytanie od wieków trapi każdego człowieka. Pytanie, które Piłat zadał Jezusowi stało się motywem przewodnim zbliżającego się IX Misterium Męki Pańskiej. W czasach, gdy każdy ma swoją prawdę, a obiektywność staje się utopijnością, warto zatrzymać się i zastanowić się nad prawdą, czym dla mnie jest prawda? Jak ją rozumiem? Czym była prawda, o której mówił Jezus? - te pytania zadali sobie twórcy tegorocznego pasyjnego widowiska.

W najnowszym misterium jednym z głównych bohaterów jest V prokurator Judei Piłat z Pontu. To właśnie wokół jego postaci dzieją się najważniejsze wątki pasji Jezusa z Nazaretu.

Twórcy misterium zainspirowali się powieścią Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata", w szczególności właśnie wątkiem Piłata. Oprócz tego skorzystali w fragmentów powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazaretu". Całość historii męki pańskiej została w tym filmie przeniesiona we współczesność, po to by jeszcze bardziej wybrzmiał problem prawdy poruszony w kruszwickim misterium, w tym wszystkie dylematy jednego z głównych bohaterów, jakim jest Poncjusz Piłat.