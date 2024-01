Wojewoda Michał Sztybel w inowrocławskim ratuszu. Prowadził trójstronne rozmowy ze starostą i pełniący funkcję prezydenta

- Statystyki są brutalne. Średnio przez ostatnie 8 lat w województwie kujawsko-pomorskim na jednego mieszkańca przeznaczono 712 zł na budowę dróg. W przypadku Inowrocławia było to tylko 132 złote na mieszkańca. Ale te przykłady są jeszcze drastyczniejsze. W gminie Kruszwica na głowę mieszkańca było 2234 złote - szacował Michał Sztybel.

Wojewoda podkreślił, że zamierza wszystkie samorządy traktować uczciwie i transparentnie. Tak, by czynnik polityczny nie odgrywał roli przy podziale publicznych pieniędzy. Jednocześnie odniósł się do podziału środków centralnych na inwestycje drogowe w ostatnich ośmiu latach.

Z kolei Michał Sztybel zapewniał, iż cieszy się, że jedno z pierwszych spotkań, od momentu powierzenia mu urzędu wojewody, odbywa w Inowrocławiu i powiecie inowrocławskim. Bo to jedno z ważniejszych miast i jeden z ważniejszych powiatów w województwie.

Wojewoda zwrócił uwagę, że pojawiły się ostatnio pytania, czy gminy, które otrzymywały dużo, będą mieć obecnie zabierane.

- Oczywiście że nie. Ale przy podejmowaniu decyzji będę uwzględniał, że ktoś był gorzej traktowany - skomentował Michał Sztybel.

Zdaniem wojewody, nadchodzi czas kiedy bardzo dużo środków unijnych wpłynie do Polski i naszego województwa. Zauważa on jednak, że powiaty i gminy muszą być przygotowane na wykorzystanie tych pieniędzy, m. in. poprzez odpowiednie kadry, które pozwolą na sprawne i efektywne wydawanie tych funduszy.