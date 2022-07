Wszechstronnie utalentowana Julia dostała się na studia w USA. Zbiera pieniądze na wyjazd

Julia Tadych jest hiperpoliglotą - zna 6 języków płynnie, m.in. angielski, włoski, hiszpański, francuski i portugalski, 2 bazowo oraz 12 alfabetów. Osiągnęła najwyższą średnią ocen w „Kasprze”. Interdyscyplinarna pasja utalentowanej Julii to synteza sztuki, poezji, filozofii i lingwistyki. - Moja największa pasja to idee. To humanistyka w pełnej krasie, duchowo oraz w praktyce - mówi Julia.