Wycieczki rowerowe do 67 km od Inowrocławia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Ścieżki rowerowe z Inowrocławia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 67 km od Inowrocławia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w Inowrocławiu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 kwietnia w Inowrocławiu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 463 m

Suma zjazdów: 508 m

Trasę rowerową mieszkańcom Inowrocławia poleca Waldemar.Wawoczny

Większość trasy to szrut, przy wale lub jazda wałem z Koła do Konina z biegiem rzeki Warty. Mały ruch, piękne widoki nadwarciańskie. W drodze do Koła w Kościelcu mamy do zaliczenia piękny pałacyk i park, a przed samym Kołem, ruiny zamku.

