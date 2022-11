XXVIII Bieg im. Rodziny Milewskich z Rojewa do Gniewkowa [zdjęcia, wyniki]

Bieg z Rojewa do Gniewkowa

Piękna i słoneczna pogoda towarzyszyła biegaczom uczestniczącym w XXVIII Biegu im. Rodziny Milewskich z Rojewa do Gniewkowa. Jest to jedna z najszybszych "dyszek" w Kujawsko-Pomorskiem. Udowodnił to Dawid Klaybor z Drzycimia, który 10 km pokonał z rewelacyjnym czasem 00:31:48!