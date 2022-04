Zapiszcie się na Piastowski Festiwal Biegowy - półmaraton z Kruszwicy do inowrocławia lub biegi na krótszych dystansach

6 maja w Inowrocławiu odbędą się biegi młodzieżowe. Natomiast 7 maja rozegrane zostaną biegi na 5 i 10 kilometrów i ten najważniejszy, półmaraton - XIII Bieg Piastowski na trasie Kruszwica - Inowrocław.

Cały czas przyjmowane są zapisy biegaczy. Do 30 kwietnia br. wpisowe za udział w półmaratonie wynosi 70 zł, a w biegach na 5 i 10 km 55 złotych. Wraz ze zbliżaniem się dni startu opłaty będą rosły. I tak w dniach od 1 do 4 maja za udział w półmaratonie zapłacić będzie trzeba już 80zł, a w biegach na 5 lub 10 km - 65 zł. Od 5 maja do dnia imprezy 7 maja opłata startowa w półmaratonie wynosić będzie 100 zł, a w biegach krótszych 80 zł.