Zaproszenie na pierwsze Inowrocławskie Fajfy. Potańcówki na wolnym powietrzu w centrum miasta

„Fajfy” to popularne określenie popołudniowych potańcówek, których nazwa wzięła się z angielskiego five o’clock, czyli godziny piątej. W Polsce tradycja tego typu zabaw sięga lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to zaczęły być popularne zwłaszcza w kurortach zdrojowych, np. w Krynicy-Zdroju czy Ciechocinku. Odbywały się wówczas często na wolnym powietrzu. Później organizowano je również nie tylko w uzdrowiskach.

Jeszcze w latach 60. w wielu miastach takie imprezy taneczne przyciągały tłumy.