Zderzenie audi i scanii w Inowrocławiu. Kolizja na ul. Budowlanej. Sprawcę pomógł ustalić monitoring

- Sytuacje wyjaśniała inowrocławska „drogówka”, rozmawiając z każdym z kierowców. Początkowo ustalenia o zdarzeniu były takie, że kierująca pojazdem ciężarowym jak sama tłumaczyła, wykonała prawidłowo manewr skrętu w lewo w bramę posesji i po jej stronie nie doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jadący osobówką natomiast podał, że kierująca scanią w taki sposób skręcała w posesję, że zmusiła go do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku jazdy na lewy pas. Na skutek tego wjechał na krawężnik i uszkodził oponę przedniego koła - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

- Ustalili, że to kierująca scanią nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu audi, czym zmusiła go do hamowania i zmiany kierunku jazdy. Dlatego wobec uczestniczki zdarzenia policjanci nadal prowadzą postępowanie w tej sprawie i skierują wniosek do sądu o jej ukaranie - dodaje rzecznik inowrocławskiej policji.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierujących. Okazało się, że 32-letni mężczyzna miał prawie promil a organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Będzie on odpowiadał za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu wyrok do 3 lat więzienia.