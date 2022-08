Żniwa. Tak kiedyś wyglądały żniwa na polskich polach. W ruch szły kosy i inne proste narzędzia. A potem były dożynki. Zdjęcia

A jak dawniej, czyli kilkadziesiąt lat temu i wcześniej, wyglądały żniwa? Na pewno nie były tak zautomatyzowane, jak obecnie. Na pola nie wyjeżdżały klimatyzowane kombajny, które nie tylko koszą zboże, ale także od razu je wymłócą Wychodzili tam kosiarze, a wraz z nimi kobiety, które ustawiały skoszone zboże w snopki. Potem trzeba było jeszcze wymłócić z pomocą cepów lub specjalnych maszyn. Wszystko to wymagało wielogodzinnej pracy. Tak więc, jak wyglądały żniwa sprzed lat? Pokazujemy to na zdjęciach, który udało się nam wykonać kilka dni temu w Skansenie - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zapraszamy do oglądania.