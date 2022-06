Zobacz, ile w 2021 roku zarobili prezydent Inowrocławia i jego zastępcy. Mają więcej!

Spora podwyżka dla prezydenta Inowrocławia

29 listopada 2021 roku Rada Miejska Inowrocławia podjęła decyzję o podwyższeniu pensji prezydenta Ryszarda Brejzy z 10 940 zł do 20 640 zł brutto. Radni zdecydowali bowiem przyznać mu podwyżkę w maksymalnej wysokości.

Oświadczenia majątkowe prezydenta Inowrocławia i pozostałych urzędników Urzędu Miasta Inowrocław

Zobaczcie, ile zarobili w 2021 roku, jakie mają oszczędności oraz jakimi samochodami jeżdżą:

Prawo nakazuje, aby samorządowcy co roku składali i publikowali oświadczenia majątkowe. Zobaczcie co znajduje się w ich oświadczeniu za 2021 rok. Ile zaoszczędzili, jakimi samochodami jeżdżą? Zapraszamy do lektury.